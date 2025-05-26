DEM Parti Çanakkale il binasına taşlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti Çanakkale il binasına taşlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale'de DEM Parti İl Başkanlığı binasının camına taş atarak zarar veren kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, DEM Parti Çanakkale İl Başkanlığı binası camına taş atılarak zarar verildiği ihbarı üzerine inceleme yapıldığı bildirildi.

Yapılan incelemeler sonucu olayı gerçekleştirenin A.A. (34) olduğu tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerimizce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikata başlanmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin Çanakkale il binasına, saat 14 sularında taşlı saldırı gerçekleştirilmişti.

Yaralananın olmadığı saldırıda maddi hasar meydana geldiği kaydedilmişti.

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