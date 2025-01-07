DEM Parti - CHP görüşmesi sona erdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının sonrası terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti milletvekili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ile yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün siyasi parti ziyaretlerinde bugünkü adresi CHP oldu.

CHP heyetinde Genel Başkan Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen yer aldı.

DEM HEYETİ'NİN EN UZUN GÖRÜŞMESİ

Saat 10:30'da başlayıp 12.07'de sona eren görüşme, DEM Parti heyetinin yaptığı en uzun görüşme oldu.

CHP lideri Özel ile DEM Parti Heyeti, görüşme sonrası açıklama yaptı.

MECLİS'İ İŞARET ETTİ

Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

"Son 30 yıldır Türkiye'de devam eden sorunu çözmek, analarımız daha fazla ağlatmamak, şehit vermemek için görüşmelere dahil olacağımızı söylemiştik. Biz bu konudaki düşüncelerimizi ve eleştirilerimizi dile getirdik. CHP olarak önerilerimizi de söyledik. Bizim istediğimiz bunun Meclis'te ilerlemesi gerektiğidir. Bundan sonra atılacak tüm adımlarda Meclis'te tüm partilerin olduğu bir çalışma komisyonu olması gerektiğini ifade ettik. Ben hem ziyaretleri için hem de Türkiye'deki barış için atılacak tüm adımlar için teşekkür ederim. Biz bu amaçla atılacak adımları önemsiyoruz. Bu adımların hepsinin yasal olması gerektiğini ifade ediyoruz."

ÖNDER'DEN AÇIKLAMA

Sırrı Süreyya Önder ise partisi adına "Biz bu ülkedeki herkesin lafına, sorununa kulak vermek zorundayız. Evlatlarımıza torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bundan kaçamayız. Bunu toplum olarak hep birlikte sağlayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Heyet ayrıca bugün DEVA ve Yeniden Refah Partisi ile de bir araya gelecek.