DEM Parti Devlet Bahçeli’nin adını değiştirdi! ‘Abdullah Bahçeli’

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/77 Esas sayılı dosyası kapsamında 11.02.2025 tarihinde görülen duruşmasında ‘Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

Karar, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince alındı. Zeydan’ın yerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Yaşanan olay sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Van Büyükşehir Belediyesi’ne atanan Kayyum’a tepki göstermek için basın açıklamasında bulundu.

TÜLAY HATİMOĞULLARI’NDAN BÜYÜK GAF!

DEM Parti Eş Genel Başkanları’ndan Tülay Hatimoğulları, konuşması esnasında MHP Lideri Devlet Bahçeli’den bahsederken şaşırarak Bahçeli’ye ‘Abdullah Bahçeli ‘dedi. Yaşanan dil sürçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları olayı ti ye alırken, diğer sosyal medya kullanıcıları ise “Abdullah bahçeli, Devlet Öcalan ikisi de aynı şey doğru” yanıtını verdiler.

İşte konuyla ilgili sosyal medyada atılan bazı yorumlar: