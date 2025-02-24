DEM Parti Eş Başkanı'ndan ön şart: Öcalan'ın fiziki özgürlüğü sağlanmazsa yol alamayız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, PKK Lideri Öcalan’dan gelecek çağrının görüntülü olacağını beklediklerini söyledi. Hatimoğulları, "Çağrının gelmesi durumunda ikinci sayfayı açmış olacağız" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, katıldığı canlı yayında PKK Lideri Abdullah Öcalan’dan beklenen çağrıya ilişkin konuştu. Hatimoğulları, "Bizdeki bilgi de çağrının videolu olacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dışında asıl yürütme mercii olan hükümetten henüz bir işaret görülmediğini söyleyen Hatimoğulları, gözaltı operasyonları, tutuklama ve kayyım atamalarını hatırlattı. Bu süreci değerli halk ve bütün dinamiklerle yürüttüklerini söyleyen Hatimoğulları, “Süreç karışık, devletin, iktidarın ne adım atacağına dair veri elimizde yok. Kürt sorunu bu kadar tartışılabildiği zaman hak ve adalet isteyen her kesime düşen en önemli görev barışın nasıl olacağını mücadele ede ede örmek” diye konuştu.

BAKAN TUNÇ'A 'MEVZUAT' TEPKİSİ

Öcalan’a dair Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un 'mevzuat' söylemini , 'çok talihsiz bir açıklama' olarak değerlendiren Hatimoğulları, “İmralı’da mevzuat var mı” diye sordu. Barış sürecinin mevzuata sıkıştırılmasının anlaşılabilir bir şey olmadığını belirten Hatimoğulları, “Umut ediyoruz ki devlet aklı ve yürütücü akıl bakan gibi düşünmüyordur" dedi.

BEKLENEN ÇAĞRI

Öcalan'dan beklenen çağrıya ilişkin de konuşan Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Bizdeki bilgi de videolu bir çağrı olacağı yönünde. Bunun tartışıldığı yerde sağlıklı diyalogdan söz etmek mümkün değil. Bu tecridin devam ettiği anlamına gelir. Bu görüşmeler tam olarak tecridin kırıldığı anlamına gelmiyor. Bugün Sayın Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü sağlanmazsa nasıl yol alacağız. Dolayısıyla yapılan açıklama çok talihsiz bir açıklama. Sayın Abdullah Öcalan kendisi de ifade etti. ‘Koşullarımın düzeltilmesi gerekmektedir’ derken çalışma koşullarının özgürleştirilmesi gerektiğini diyor. Bu zaten 26 yıldır bizim de talebimiz. Açıklama birkaç gün içinde de olabilir. Önümüzdeki aya da sarkabilir. Onu tam gerçekten bilmiyoruz. Bu görüşmelerin Sayın Öcalan’a aktarılması, kendisinin bunu değerlendirmesi gereken bir süreç içindeyiz. Bu sürecin ne kadar hızlandırılabileceğini bilmiyoruz. Bize kalsa biz yarın hemen açıklama yapılsın isteriz."

ÖCALAN’IN MESAJLARI

İlk görüşmede Abdullah Öcalan’ın muhalefetin bu süreç içinde olmasına değindiğini söyleyen Tülay Hatimoğulları, barışın, Kürt sorunun çözümünün devletin ve iktidarın yaklaşımının yanı sıra geniş kesimlerce sahiplenmesinin de önemli olduğunu söyledi. Abdullah Öcalan’ın “Ortadoğu’nun yakın zamanda içinden geçtiği süreç, Suriye’deki yönetim değişikliği ve yeni şekillenme, küresel güçlerin kendini yeniden yapılandırırken oradaki halkların kendi haklarını koruması önemi, İran ile Türkiye’nin kendi içlerindeki demokrasi sorununu çözemediği için onlara önerilerde bulundu” diyen Tülay Hatimoğulları, şunları söyledi:

“Her iki ülkeye de kendi iç barışınızı sağlayın. Bu halkların birbirine daha çok tutunmasına, halkların ortak yaşamını sağlar. Ortak zemini demokratik zemin içinde yapın diye yorumlayabiliriz. Türkiye için de kalıcı bir barışın demokratik değişim ve dönüşümle olabileceğine dair mesajı var."

KOMİSYON ÖNERİSİ

Abdullah Öcalan’ın “Kürt sorununu çatışma, şiddetten arındırarak hukuki ve siyasi zemine çekerim” sözlerini hatırlatan Tülay Hatimoğulları şunları söyledi:

“Bu çok önemli vurgu. Bu vurgu uğrunda o kadar bedel ödenen, Kürt annenin de Türk annesinin de çözüme kavuşması için çok önemli. Bu çok önemli ve anlamlı. Hukuk ve siyaset zeminindeki herkesin bunun paydaşı olması demek. Başta parlamentoda temsiliyeti bulunan siyasi partilerin içinde olduğu bir komisyon oluşturmak, altyapısını örmek, çözüm odaklı çalışmalar yapması bu da Sayın Öcalan’ın mesajları arasında olan noktalardandı.”

Oluşturulacak komisyona ilişkin de konuşan Tülay Hatimoğulları, “Bu konuyu heyetimiz siyasi partilerin kendileriyle görüştü. Siyasi partiler böyle bir komisyonun olmasını gerektiğini ifade ettiler. Bu komisyonun oluşmasının sağlayacağı şöyle bir durum var. Sayın Öcalan başta bu görüşmelerin hukuki zemine bağlanmasını istedi, bu çok önemli. 2013’te bunun sancıları duruyor. Hukuki zemin çağrısı o yüzden çok önemli. Parlamento çatısı altında olacak komisyonun oldukça güçlü, demokrasiyi demokratikleştirecek büyük acılar yaşanacak tarihi bir görevi icra etmiş olur. Umarım ki bunlar gerçekleşir” dedi.

'ÇAĞRI’DAN SONRA İKİNCİ SAYFAYA GEÇECEĞİZ'

Öcalan’dan çağrının gelmesi sonrası ikinci sayfaya geçeceklerini belirten Tülay Hatimoğulları, sözlerine şöyle devam etti: