DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında dikkat çeken açıklamalar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte yaptığı konuşmada, "İki yıl geçti hala insanların çocuklarıyla güvende barınacakları ortam sağlanamadı. İktidarı daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Deprem bölgesindeki yurttaşların sorunları bir an önce giderilmeli" ifadesini kullandı.

6 Şubat depremlerinin ikinci yılı nedeniyle Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, deprem bölgesinde yaşayan yurttaşların sorunların bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı. Bakırhan, şunları kaydetti:

"İKİ YIL GEÇTİ İNSANLARIN BARINACAKLARI ORTAM SAĞLANAMADI"

"Yaşamını yitiren canlara rahmet diliyorum. Saygıyla anıyorum. Depremden sağ çıkan tüm yurttaşlarımıza da dayanışma duygumu iletiyorum. Depremin üzerinden iki yıl geçti. Hükümet yetkilileri bir yıl içerisinde tüm sorunları çözeceklerini söylemişti. Maalesef söylemiş olduklarıyla sözleri yerine getirmediklerine şahit olduk. Hala insanlar konteynerda yaşam mücadelesi veriyorlar. İki yıl geçti hala insanların çocuklarıyla güvende barınacakları ortam sağlanamadı. İktidarı daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Deprem bölgesindeki yurttaşların sorunları bir an önce giderilmeli. İnsanlar sadece evsiz değil işsiz de kaldı. İş olanakları yok. Ciddi bir yoksulluk var. Sağlık ve eğitim sorunları var. Biz ilk günden beri yurttaşlarımızla dayanışma içerisinde olduk. Elimizdeki olanaklarla dayanışmaya devam edeceğiz."

Bakırhan'ın konuşmasının ardından bir yurttaş gözyaşları içerisinde, "Neden depremde kimse bize yardıma gelmedi. Kendi gücümüzle çıktık ama çocuklarımızı kaybettik. Üç çocuğumu kaybettim. Bize konteynerdan çıkın diyorlar şimdi de. Nereye gidelim?" feryadında bulundu.