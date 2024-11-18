DEM Parti Esenyurt Başkanları gözaltına alındı

DEM Parti, Esenyurt ilçe binasında kapısının kırılarak arama yapıldığını duyurdu. Partiden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde Esenyurt ilçe binamızda herhangi bir resmi bildirim yapılmaksızın kapımız kırılarak arama gerçekleştirilmiştir. Bu tür saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar, hukuka aykırı bir şekilde hareket etmiştir. Çözümsüzlük politikalarından ve saldırılardan beslenen bu anlayışa karşı demokratik mücadelemiz her alanda sürecektir" ifadelerine yer verildi.

BAŞKANLAR GÖZALTINA ALINDI

Bu olayın ardından Esenyurt DEM Parti İlçe Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı. Arınan ve Yılmaz’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifrasyonu" kapsamında yürütülen bir soruşturma nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi.