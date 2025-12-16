İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor. Akşam saatlerinde, TBMM'de de dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı.

SÜRPRİZ 'SÜREÇ' TOPLANTISI

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP'li komisyon üyeleri, yeni 'sürece' dair hazırlanan raporu nihayete erdirmek üzere TBMM'de bir araya geldi.

Güler'in Meclis'teki bazı basın mensuplarını söz konusu toplantıyla ilgili bilgilendirdiği öğrenildi.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, söz konusu raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a perşembe günü sunulması bekleniyor.

DEM-AKP GÖRÜŞMESİ CUMARTESİ GÜNÜ

Öte yandan "süreç"te bir kritik gelişme de sabah saatlerinde yaşanmıştı. DEM Parti'nin randevu talebine AKP'den olumlu yanıt gelmişti.

İki parti, 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te kritik bir görüşme gerçekleştirecek.