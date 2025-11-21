DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kurt Ayan, DEM Parti Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ayşe Sürücü, DEM Parti Akçakale İlçe Başkanı İsmail Yılmaz ve parti yöneticileri, Akçakale Gümrük Kapısı önünde yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Dilan Kurt Ayan, Akçakale Gümrük Kapısı’nda yaşanan sistemsel sorunların artık bir “arızadan” çıkıp kronik bir ihmal haline geldiğini vurgulayarak, kamyoncu esnafının günlerdir mağdur edildiğini belirtti. Ayan, "Burası bölgenin en stratejik üç kapısından biri. İnsanlarımızın, esnafımızın, taşımacılık yapan kardeşlerimizin kaderi keyfi uygulamalara teslim edilemez” dedi.

Ayan, gümrükte yaşanan baskıcı, keyfi ve dayatmacı uygulamaların kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Vatandaşımız kapıda beklemeye mahkûm edilemez. Bu çağda sistem çökmesi bahane olamaz. Burada açık bir yönetim zafiyeti vardır” ifadelerini kullandı.

Sorunun sadece teknik değil, aynı zamanda yönetimsel bir problem olduğunu belirten Ayan, bu mağduriyetin takipçisi olacağını ifade ederek, konuyu Meclis gündemine taşıyacağını açıkladı.

Ayan, “Bu kapı, bölgenin can damarıdır. Vatandaşın geçişi engellenemez, esnafın rızkı geciktirilemez." dedi.