DEM Parti haftaya Öcalan için İmralı'ya gidiyor. Erdoğan onay verdi iddiası

Halk TV'de yer alan habere göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuran DEM Parti'nin talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığı ve DEM Partili Sırrı Süreyye Önder ve Pervin Buldan'ın haftaya Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gideceği belirtildi.

Gazete Pencere'ye konuşan Pervin Buldan ise "Bize herhangi bir onay bildirim gelmedi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun örgütün lağvedildiğini söylesin" sözleri gündem olmuştu. Bahçeli'nin konuşmasına DEM Parti'den destek gelmişti.

Yaşanan olay sonrası DEM Partili vekiller Öcalan ile görüşme gerçekleştirmek için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu.

DEM Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ile olan görüşme talebine iişkin Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüşmenin bütçe görüşmelerinden sonraki zaman diliminde olabileceğine işaret etmişti.

BAHÇELİ "İMRALI-DEM YÜZ YÜZE GÖRÜŞSÜN" DEDİ



Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli, 26 Kasım tarihli Meclis konuşmasında "22 Ekim 2024'ten itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



ÖCALAN'DAN "ŞİDDETİ BİTİRİP HUKUK ZEMİNİNE ÇEKEBİLİRİM" MESAJI



Çağrı sonrası İmralı'nın kapıları açıldı. Yeğen Ömer Öcalan amcası Abdullah Öcalan'la görüştürüldü.



Öcalan'dan "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı geldi.