DEM Parti heyeti 3. İmralı ziyareti için başvurusunu yaptı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında teröristbaşı Öcalan ile yapılacak 3'üncü görüşmeye dair bilgiler paylaştı. Ayşegül Doğan, 3'üncü görüşme için başvuru yapıldığını açıkladı.

Ayşegül Doğan, "En kısa sürede, bu haftayı tamamlamadan Öcalan ile görüşmelerini ve İmralı Adası'na gitmelerini bekliyoruz. Bu görüşmenin en kısa sürede gerçekleşmesini bekliyoruz. Dönüşte kamuoyuna bu konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılacak. Oradan yapılacak değerlendirmelerin neticesinde kapsamlı açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLÜ MESAJ AÇIKLAMASI

Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan'dan gelecek mesaj için "Bazı konular netlik kazanmamış olsa da açıklamanın görüntülü olması şeklinde temenni ettiğimizi daha önce de ifade ettik. Görüntülü olmasının pek çok açıdan daha iyi olacağını, zaten tecridin kaldırılması gerektiğini defaatle burada ifade ettik. Toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ifade ettik. Görünür ve duyulur bir açıklamanın yaratacağı etkinin daha güçlü bir etki olacağını belirtmiş olalım" şeklinde konuştu.

AHMET TÜRK HEYETTE Mİ?

Bir gazetecinin Ahmet Türk'ün İmralı Heyeti'ne katılıp katılmayacağına sorusuna yanıt veren Doğan, "Ahmet Türk de heyette olacak şeklinde bir bilgiyi teyit edemiyorum. Fakat başvurucular arasında var" diyerek sözlerini noktaladı.