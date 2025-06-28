DEM Parti Heyeti, ABD’de '' görüşmeler yaptı

DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, Demokratik Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ve Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça’dan oluşan heyet, ABD’de Türkiye, İran ve Suriye’deki güncel gelişmeler ile bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili görüşmeler yaptı.

DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, Demokratik Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ve Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça’dan oluşan heyetin 22–28 Haziran tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington başta olmak üzere çeşitli eyaletlerde temaslarda bulunduğu kaydedildi.

Heyet, Washington DC ve çevresinde yaşayan DEM Partililerle halk toplantısı düzenlerken; Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal’a da bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Heyetin ayrıca, Middle East Institute (MEI) ev sahipliğinde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, düşünce kuruluşları ve diplomatik çevrelerden temsilcilerle bir araya geldiği ve toplantıda Türkiye, İran ve Suriye’deki güncel gelişmeler ile bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek DEM Parti’nin bu gelişmelere ilişkin yaklaşımı ve perspektifi paylaşıldığı kaydedildi.

ABD Senatosundan bazı üyelerle ve Dışişleri Bakanlığının ilgili birimleriyle görüşmeler de yapan heyet, ikili ilişkiler, demokratikleşme ve bölgesel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin Washington Temsilciğini de ziyaret etti. Görüşmede, ulusal birlik konusu ile Barış ve Demokratik Toplum Sürecine ilişkin istişarelerde bulunulduğu ifade edildi.

Heyetin Philadelphia’da Foreign Policy Research Institute (FPRI) Yönetim Kurulu ve üyeleri ile görüşerek küresel ve bölgesel meseleler üzerine fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. New York’ta ise Amerika Demokratik Sosyalistleri (DSA) ile bir görüşme yapıldı ve yaklaşan belediye seçimlerine dair gözlemlerde bulunulduğu kaydedildi.

Heyet, daha sonra yine Washington’da faaliyet yürüten ABD merkezli çeşitli basın kuruluşlarının temsilcileri ve gazetecilerle bir araya gelerek Türkiye’deki siyasi gelişmelere ve DEM Parti'nin meselelere yaklaşımına ilişkin değerlendirmeleri paylaşıldı.