DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak üzere İmralı Adası'na gitti.

Heyet, süreç komisyonu kurulduğundan beri ilk kez Öcalan ile görüşecek.

TBMM'de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' şu ana kadar 5 kez toplandı.

DEM Parti, komisyonun Abdullah Öcalan ile de görüşmesini istiyor.

SON OLARAK 5 TEMMUZ'DA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra yazılı açıklama yapması bekleniyor.

İmralı heyeti ile Öcalan en son 5 Temmuz'da görüşmüşlerdi.