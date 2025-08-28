DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

TBMM'de kurulan süreç komisyonu toplantıları sonrası DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan ile görüşmek üzere adaya gitti.

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak üzere İmralı Adası'na gitti.

Heyet, süreç komisyonu kurulduğundan beri ilk kez Öcalan ile görüşecek.

TBMM'de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' şu ana kadar 5 kez toplandı.

DEM Parti, komisyonun Abdullah Öcalan ile de görüşmesini istiyor.

SON OLARAK 5 TEMMUZ'DA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra yazılı açıklama yapması bekleniyor.

İmralı heyeti ile Öcalan en son 5 Temmuz'da görüşmüşlerdi.

