DEM Parti heyetin Avustralya temaslarını sürdürüyor

DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki'den oluşan heyet Avustralya'da temaslarda bulundu.

DEM Parti heyeti, Avustralya'da temaslarını sürdürüyor. Konuya ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Heyetimiz, 15 Şubat’ta New South Wales Bölgesel Parlamentosunu ziyaret ederek Yeşiller Grubu ve İşçi Partisi grubu parlamenterleriyle görüştü. Görüşmelerde Türkiye'de Kürt sorunu başta olmak üzere bir çok başlıkta görüş alışverişinde bulunulmuştur. Partimizle bölgesel parlamento arasında daha güçlü bağların oluşturulması için de tartışmalar yürütülürken buna dair görüş ve öneriler de karşılıklı olarak paylaşılmıştır. Heyetimiz ayrıca NSW Demokratik Kürt Toplum Merkezinde halk toplantısı gerçekleştirerek son gelişmelere dair bilgilendirme yapılmıştır. Heyetimizin Avustralya ziyareti Melbourne kentinde bir dizi görüşmelerle devam edecektir."