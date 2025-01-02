DEM Parti heyetinin Bahçeli ile görüşmesi başladı

DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sonrası başlattığı görüşme trafiği baş döndüren bir hızla başladı. Bugün saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen heyetin şimdi ki adresi ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

MHP lideri Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyeti kapıda karşıladı. Bahçeli, heyetteki herkesin elini sıkıp odaya girişte heyete öncelik verdi.

GÖRÜŞME 40 DAKİKA SÜRDÜ

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

TÜRK'ÜN HEDİYESİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmenin ardından Önder, basın mensuplarının sorusu üzerine, DEM Parti'li Türk'ün, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tespih hediye ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in de içinde olduğu heyet, 28 Aralık'ta İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.