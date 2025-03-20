DEM Parti İBB'yi ziyaret edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti İBB'yi ziyaret edecek

DEM Parti heyeti saat 14.00'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet bugün saat 14.00'te İBB'yi ziyaret edecek.

Dün sabah saatlerinde şafak baskını ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. İmamoğlu’nun dışında 87 kişi de gözaltında olduğu aktarılmıştı.

Gözaltının ardından siyasi partilerden ise geçmiş olsun ziyareti gelmeye başlandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek. Ziyaretin saat 14.00'te olacağı belirtildi.

Son Haberler
Antarktika’nın derinliklerinde büyük keşif! Buzullar altında saklanan sırlar
Antarktika’nın derinliklerinde büyük keşif! Buzullar altında saklanan sırlar
Alanyaspor'dan Sami Uğurlu'ya teşekkür
Alanyaspor'dan Sami Uğurlu'ya teşekkür
20 milyon lira yatırım yapmışlardı! İşletme bir gecede kül oldu
20 milyon lira yatırım yapmışlardı! İşletme bir gecede kül oldu
Nagehan Alçı yine ortalığı karıştırdı! Tanju Özcan'ı çileden çıkarttı
Nagehan Alçı yine ortalığı karıştırdı! Tanju Özcan'ı çileden çıkarttı
Karşıyaka Basketbol kritik Yalovaspor maçını düşünüyor
Karşıyaka Basketbol kritik Yalovaspor maçını düşünüyor