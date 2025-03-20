DEM Parti İBB'yi ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet bugün saat 14.00'te İBB'yi ziyaret edecek.

Dün sabah saatlerinde şafak baskını ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. İmamoğlu’nun dışında 87 kişi de gözaltında olduğu aktarılmıştı.

Gözaltının ardından siyasi partilerden ise geçmiş olsun ziyareti gelmeye başlandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek. Ziyaretin saat 14.00'te olacağı belirtildi.