DEM Parti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu

DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu.

Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle ertelenen görüşme Perşembe günü 10.30'da Adalet Bakanlığı'nda yapılacak.

HEYETTE KİMLER YER ALACAK?

Öte yandan Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün rahatsızlığı nedeniyle görüşmenin DEM Parti grup başkanvekilleri tarafından yapılacak açıklanmıştı.

Heyette DEM Parti Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ile Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan'ın olması bekleniyor.

DEM Parti'nin İmralı heyetindeki isimlerin değişeceği iddiasına ilişkin ise partiden gelen açıklama şu şekildeydi:

"Bu konuda partimiz ve kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır."