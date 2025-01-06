DEM Parti ile AKP görüşmesi sona erdi! Erdoğan katılmadı

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün, 28 Aralık'ta gerçekleşen İmralı görüşmesinin ardından TBMM'de başladıkları parti ziyaretleri sürüyor.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de bulunduğu DEM Parti heyetini AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin kapıda karşıladı. AKP heyetinde Güler ve Zengin'in yanı sıra Efkan Ala ve Ömer Çelik de yer aldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan AKP'li Güler, "Olumlu bir şekilde sohbet ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi.

Nefes Gazetesi yazarı Nuray babacan, bugünkü yazısında, “Partisinde birkaç yönetici ve birkaç bölge milletvekili dışında inisiyatif kullanan, söz söyleyen yok. Böylesine büyük bir projede Erdoğan’ın başrolü başkalarına bırakması akıllıca geliyor mu?” diyerek Erdoğan’ın çekimser tavırlarını değerlendirdi.