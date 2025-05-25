DEM Parti ile iktidar arasında çatlak! Cumhurbaşkanı başdanışmanına sert sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti ile iktidar arasında çatlak! Cumhurbaşkanı başdanışmanına sert sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un Türkiye'de 'siyasi tutsak' denebilecek kimsenin olmadığını söylediği sözlere DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabından yeni sürece ilişkin bir paylaşımda bulunarak süreçte kullanılacak dil için 'uyarıda' bulunmuştu.

Uçum paylaşımında, 'siyasi tutsak' ifadesinin kullanılmasına tepki göstermiş ve "Türkiye’de siyasi tutsak yoktur... Suçluyu suçsuz gösteremezsiniz. Yolsuzluk yapandan kahraman, terörle iş tutandan mağdur çıkaramazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Uçum’a sert bir dille yanıt verdi.

"DANIŞMANA DANIŞMAN, DEMİRTAŞ'A YÜKSEKDAĞ'A SİYASİ TUTSAK DİYORUZ"

Bakırhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Siz de izliyorsunuz karaktersiz, karakteri küçük kimi insanlar yüzeysel, irrite edici rahatsız edici bir dil kullanıyorlar. Bu küçük karakterli insanlarla Türkiye’nin yüzyıllık toplumsal barışı konuşulup tartışılır mı? Neymiş, 'siyasi tutsak' demeyecekmişiz? Ne diyeceğiz, eşya adıyla çağrılır. 'Danışmana' danışman diyoruz. Selahattin Demirtaş’a Figen Yüksekdağ’a da siyasi tutsak diyoruz.

"SİYASİ REHİNE Mİ DİYELİM?"

Sanki hukuk var, sanki insanlar düşüncelerinden, inançlarından dolayı içeride değil, sanki demokrasi var, siyasi tutsak demeyecekmişiz. Bir taraftan da haklı aslında siyasi rehine mi diyelim o zaman?"

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