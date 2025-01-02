DEM Parti ile Numan Kurtulmuş görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM heyeti, ziyaret sonrasında "görüşme olumlu geçti, umutluyuz" açıklamalarında bulundu. Heyet, CHP ve AKP'yle ziyaretini pazartesi günü olacağını belirtti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile Öcalan görüşsün çağrısının ardından geçtiğimiz günlerde DEM heyeti Öcalan ile İmralı'da görüşmüştü. DEM Parti heyeti görüşme sonrasında parti liderlerini ziyaret edeceklerini duyurmuştu.

İlk ziyaret ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile saat 13.30'da yapıldı. Görüşme sonrası DEM heyeti açıklamalarda bulundu. Açıklamada "görüşme olumlu geçti, umutluyuz" denildi. Heyet, CHP ve AKP'yle ziyaretin pazartesi günü olacağını belirtti.

Ayrıca heyet, bugün saat 15.00'te MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda MHP Lideri Devlet Bahçeli, ‘Öcalan meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ çıkışının ardından son olarak ‘DEM ile Öcalan görüşsün’ açılımı ile yeni boyut kazanmıştı. Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM yetkilileri İmralı ziyareti için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Bakanlık ise geçtiğimiz günlerde ziyarete onay verildiğini belirtmişti. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı’ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşmüştü. Teröristbaşının, yaptığı açıklamada barış çağrısını iletirken meclisi işaret etmişti.