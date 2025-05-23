DEM Parti ile MHP arasında kritik görüşme! Tarih verildi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Davutoğlu ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen basına kapalı görüşmede, Türkiye ve bölge gündemindeki konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Öte yandan görüşmede siyasi partiler arası diyaloğun güçlendirilmesi ve TBMM çatısı altında barış ve çözüm için atılacak adımların ele alındığı belirtildi.

Parti'nin MHP ziyaretinin ise 27 Mayıs Salı günü saat 11:30’da TBMM’de gerçekleştirileceği öğrenildi.