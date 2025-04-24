DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı'nda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı'nda

DEM Parti İmralı Heyeti, Bakan Tunç ile görüşmek üzere Adalet Bakanlığı'na gitti. Görüşmeye DEM Parti'den Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Öztürk Türkdoğan katılıyor.

DEM Parti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmek için saat 10.30'da Adalet Bakanlığı'na gitti.

Heyette, DEM Parti Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Eş Genel Başkan Yardımcısı ile Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan yer alıyor.

Görüşme sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

Ayrıntılar gelecek...

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