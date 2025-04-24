DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı'nda

DEM Parti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmek için saat 10.30'da Adalet Bakanlığı'na gitti.

Heyette, DEM Parti Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Eş Genel Başkan Yardımcısı ile Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan yer alıyor.

Görüşme sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

Ayrıntılar gelecek...

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