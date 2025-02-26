DEM Parti İmralı açıklaması için tarih verdi

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapacağı 3. görüşmeye onay verdi. İmralı heyeti, yarın adaya gidecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, heyetin Perşembe sabahı üçüncü ziyaretini gerçekleştireceği ve "görüşme tamamlandıktan sonra 28 Şubat'ta Ankara'da yapacağı bir basın toplantısı ile görüşmeye ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir şekilde bilgilendirme yapacağı" belirtildi.

Heyette daha önceki ziyaretleri yapan DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol ve DEM Parti milletvekili ve Öcalan'ın geçmişte avukatlığını yapmış Cengiz Çiçek yer alacak.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK

DEM Parti heyeti, yarın gerçekleştirilecek İmralı görüşmesi sonrası saat 17.00'de açıklama yapacaklarını duyurdu.