DEM Parti İpekyolu İlçe Örgütü'nün 1. Olağanüstü Kongresi gerçekleştirildi

DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, "Devletin, adım atarak Meclis’te bir komisyon kurması ve cezaevlerindeki hasta tutukluların bir an önce özgürlüğüne kavuşması için harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

DEM Parti İpekyolu İlçe Örgütü'nün 1. Olağanüstü Kongresi yapıldı. Kongrede, tek listeyle yapılan seçimde ilçe eş başkanı olarak seçilen Nurhayat Polat, "Ben ilk buraya geldiğimde gerçekten hiçbir şey bilmeden, çok heyecanlı, kimseyi tanımadan çıkmıştım. Bir buçuk yıla aşkındır İpekyolu'ndayım. Bana bu sorumluluğu verdiklerinden dolayı komisyonuna saygılarımı sunuyorum. Tekrardan burada olmak beni mutlu ediyor" dedi.

Kongrede konuşan DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, 22 yıldır ülkede Kürt sorununa yönelik çözümsüzlük ve savaş politikalarının sürdüğünü belirterek, "AKP iktidarı döneminde ülkede yoksulluk, haksızlık, hukuksuzluk, işsizlik, kadın cinayetleri, doğa talanı ve zorunlu göç gibi birçok mağduriyet bir arada yaşandı. Abdullah Öcalan'ın yaptığı tarihi çağrıyla tüm halkların eşit, özgür bir yaşam süreceği demokratik bir çözümün inşasına tanıklık ettik. Sadece Türkiye değil, Ortadoğu ve dünya halkları da bu çağrıyı sahiplendi. Devlet ve iktidarın bir an önce somut adımlar atması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın tecrit koşullarının düzeltilmesi ve sağlıklı bir iletişim sürecinin başlatılmasını isteyen Kurt, "Kürt sorununun çözümünde muhatap Abdullah Öcalan’dır. Bu koşullar sağlanmadan, halklar, siyasi partiler, aydınlar ve tüm muhalif kesimlerle bir araya gelinemez. Devletin, bu konuda adım atarak Meclis’te bir komisyon kurması ve cezaevlerindeki hasta tutukluların bir an önce özgürlüğüne kavuşması için harekete geçmesi gerekiyor. Bu ülkede barış sadece Kürt halkının değil, tüm halkların sorunudur" ifadelerini kullandı.