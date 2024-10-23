DEM Parti Öcalan hazırlığına önceden başlamış! Salıverme kanun teklifleri komisyona kadar gelmiş

Bahçeli'nin grup toplantısında "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa; gelsin TBMM Dem Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. " demesinin ardından DEM Partili vekillerin Öcalan'ı çıkartmak için hazırlığa önceden başladığı ortaya çıktı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın "tahliye" yolunu açabileceği öngörülen, DEM Parti'nin sunduğu kanun teklifinin yakın zaman önce verildiği ve TBMM Adalet Komisyonu sırasına girdiği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Öcalan'a ikinci çağrı: Gelsin Meclis'te konuşsun

DEM Parti'den Mehmet Zeki İlmez imzalı kanun teklifinin 9'uncu ayın 25'inde verilmesi ve bu ayın 8'inde Adalet Komisyonu ve İçişleri Komisyonu sırasına girmesi dikkat çekti. Teklifin komisyon sırasına girdiği tarihinin Bahçeli'nin açıklamalarından sadece 2 hafta önceye denk geldiği anlaşıldı.

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Aynı tarihte DEM Partili Sümeyye Boz Çakı imzası ile bir kanun teklifi daha verildiği ve yine bu ayında 8'inde komisyon sırasına girdiği belli oldu. Diğer yandan bu tekliflerin öncesinde 24 Eylül 2024 tarihinde DEM Parti'li Sırrı Sakık Meclis Başkanlığı'na koşullu salıverme kanun tekliflerinin gerekçelerini sunmuş.

TEKLİFLER KOŞULLU SALIVERİLMEYİ İÇERİYOR?

Teklifin Başlığı: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasında Koşullu Salıverme Yasağının Kaldırılması ve 25. Yılda Koşullu Salıverme İmkanının Sağlanması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklifin Özeti: Teklif ile, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilenler veya ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülenlerin, cezalarının infazının yirmi beşinci yılından başlayarak koşullu salıverilme hükümlerinden yararlandırılması amaçlanmaktadır.