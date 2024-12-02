DEM Parti PKK elebaşı 'Öcalan' için tüm tuşlara basıyor. Bakanlığa başvuru yapacaklar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı tartışılmaları sürdürüyor. AKP ve MHP tarafında Bahçeli'nin çağrısını destekler nitelikte açıklamalar yapılırken, DEM Parti'den yeni bir Öcalan hamlesi geldi.

DEM Parti parti yetkilileri, uluslararası bir heyet ile İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması için yarın Adalet Bakanlığı'na başvruda bulunacak.

Milletvekilleri, siyasetçi, sendikacı ve gazetecilerin de olduğu heyettekilerin kimler olacağı belli oldu.

İşte o isimler:

"- Walter Baier /Avrupa Sol Partisi Başkanı

- Francesca Ghirra /İtalya Yeşil Sol İttifakı Milletvekili

- Matteo Massa /Francesca'nın asistanı

- Eduardo Jorge Costa Pinto/ Portekiz Cumhuriyet Meclisi Üyesi

- Eulàlia Reguant Cura/ Katalonya Milletvekili

- Blai Tabarner /Katalonya CUP Yönetim Kurulu Üyesi

- Anne Kulseng Berg/ Norveç Kızıl Parti Kürt Dayanışma Grubu Yöneticisi

- Caterina Posterino/İtalya Genel İşçi Konfederasyonu yöneticisi

- Fracesca Baruffaldi/ İtalya Genel İşçi Konfederasyonu yöneticisi

- Anne Kulseng Berg/ Norveç Kızıl Parti"