DEM Parti PKK elebaşı 'Öcalan' için tüm tuşlara basıyor. Bakanlığa başvuru yapacaklar!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
DEM Parti PKK elebaşı 'Öcalan' için tüm tuşlara basıyor. Bakanlığa başvuru yapacaklar!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yarın terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması için uluslararası bir heyet ile Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı tartışılmaları sürdürüyor. AKP ve MHP tarafında Bahçeli'nin çağrısını destekler nitelikte açıklamalar yapılırken, DEM Parti'den yeni bir Öcalan hamlesi geldi.

DEM Parti parti yetkilileri, uluslararası bir heyet ile İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması için yarın Adalet Bakanlığı'na başvruda bulunacak.

Milletvekilleri, siyasetçi, sendikacı ve gazetecilerin de olduğu heyettekilerin kimler olacağı belli oldu.

İşte o isimler:

"- Walter Baier /Avrupa Sol Partisi Başkanı

- Francesca Ghirra /İtalya Yeşil Sol İttifakı Milletvekili

- Matteo Massa /Francesca'nın asistanı

- Eduardo Jorge Costa Pinto/ Portekiz Cumhuriyet Meclisi Üyesi

- Eulàlia Reguant Cura/ Katalonya Milletvekili

- Blai Tabarner /Katalonya CUP Yönetim Kurulu Üyesi

- Anne Kulseng Berg/ Norveç Kızıl Parti Kürt Dayanışma Grubu Yöneticisi

- Caterina Posterino/İtalya Genel İşçi Konfederasyonu yöneticisi

- Fracesca Baruffaldi/ İtalya Genel İşçi Konfederasyonu yöneticisi

- Anne Kulseng Berg/ Norveç Kızıl Parti"

Son Haberler
Tarlada iki ayağını birden çapa makinasına kaptırdı
Tarlada iki ayağını birden çapa makinasına kaptırdı
Erdoğan'ı protesto eden gençlerin tutuklanmasına bir tepki de Erbakan'dan
Erdoğan'ı protesto eden gençlerin tutuklanmasına bir tepki de Erbakan'dan
Yıllardır aradığı babası arkadaşı çıktı. Büyük şok yaşadı
Yıllardır aradığı babası arkadaşı çıktı. Büyük şok yaşadı
Manisa'da zeytin yüklü kamyonet eve çarptı. 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'da zeytin yüklü kamyonet eve çarptı. 1 ölü, 2 yaralı
Tartıştığı babasının çalıştığı atölyeye minibüsle dalmıştı. Tutuklandı
Tartıştığı babasının çalıştığı atölyeye minibüsle dalmıştı. Tutuklandı