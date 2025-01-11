DEM Parti Selahattin Demirtaş ziyareti sonrası ilk açıklama. Tarihi görüşme sona erdi!

DEM Parti, bebek katili Abdullah Öcalan'ı ziyaret ettikten sonra Edirne'de terör örgütüyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

DEM Partili Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan görüşmeye dair dikkat çeken mesajlar verdi.

"BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"

Sırrı Süreyya Önder yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Sağlıkları ve morallerini çok iyi gördük. Selahattin beyin Twitter hesabından da geniş bir açıklama yapılacak. Sürece desteğinin tam olduğunu söyledi. Söyleyeceğimiz tek bir şey var. Özellikle televizyonlarda spekülasyon yapılıyor. Bunlar barışa hizmet eden açıklamalar değil. Yarın Ankara'da geniş bir açıklama yapacağız. Barışın kaybedeni olmaz. Bu süreçte herkes kazanır, kaybedeni hiç yoktur. Barış kıymetli bir şeydir.

Çözüm ve barış kavramları birbirine karıştırılıyor. Çözüm, demokratik bir mücadele ve uzun bir iştir. Şu an için kurmaya çalıştığımız barıştır. Kamuoyundan gizlediğimiz ve gizleyeceğimiz bir şey yok. Yüreğimiz elimde geziyoruz barış için."

"KÜRT VE TÜRKLERİN KADİM BİR GEÇMİŞİ VAR"

Ahmet Türk'ün açıklamaları şöyle:

"Kürt ve Türklerin kadim bir geçmişi var. Son yıllarda bozulduğunu görüyoruz. Bizim amacımız kadim dostluğun tekrar sağlanması. Bizim çabamız barış içindir. İnanıyorum ve umut ediyorum ki Kürdün Türke; Türkün Kürde ihtiyacı var."

Pervin Buldan'ın açıklamaları şöyle:

"Bu ziyaretten çok büyük bir moralle ayrılıyoruz. Demirtaş ve Mızraklı'nın sürece dair değerlendirmeleri açık ve net. Her koşulda sürecin arkasında olduklarını ifade ettiler. Bu sürecin barış sürecine evrileceğinden hiçbir kuşkumuz yok.