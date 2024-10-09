DEM Parti sorulunca Erdoğan topu yandaş kanalın muhabirine attı! 'Rüya cevabı verdi'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim’deki Meclis açılışında DEM Partili vekillerle tokalaşmıştı.

Bahçeli “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” demişti.

MHP Genel Başkanı daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘dayanışma’ çağrısı nedeniyle DEM Partililerin elini sıktığını dile getirmişti.

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, DEM Parti’ye şu çağrıyı yapmıştı:

“DEM’e evvela düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir.“

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’ysa Bahçeli’ye “Onurlu barışın tesis edilmesi için ödenecek her türlü bedeli ödemeye, müzakereye ve diyaloğa hazırız” diye yanıt vermişti.

Tartışmalar sürerken, Erdoğan partisinin bugünkü grup toplantısında Bahçeli’nin açıklamalarına destek vererek, Ayn Al Arab olayları konusunda ‘samimi bir muhasebe’ istediklerini, bunun yumuşama iklimine katkı sunacağını ile getirdi.

"DEMLİLER 'SOMUT ADIM YOK DİYOR! ADIM GELİR Mİ?"

Gazeteci Hilal Köylü grup toplantısı sonrasında, “Her türlü işbirliğine açık olduğunuzu söylediniz. DEM’liler ‘Somut adım yok’ diyor. Adım gelir mi?” Şeklindeki soruyu Erdoğan’a sordu.

Erdoğan “Rüya cevap versin” diyerek A Haber muhabiri Rüya Akkuş’ın soruyu cevaplamasını istedi.

Bunun üzerine Akkuş “Somut adım beklemeksizin siyasetteki ılımlı havayı sürdürelim” dedi.

Hilal Köylü daha sonra “Ilımlı hava sürecek mi?” diye sorunca, Erdoğan “Rüya cevabı verdi” dedi.