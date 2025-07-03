DEM Parti, terör örgütünün silah bırakacağı yer ve tarihi açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı konuşma ile girilen ve "Terörsüz Türkiye" süreci olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakarak kendisini feshetmesi bekleniyor.

BİR HAFTA İÇERİSİNDE GELİŞME OLABİLİR

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, söz konusu sürece ilişkin açıklama yaparak "Bizimle paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki 1 hafta içerisinde birtakım adımlarla birlikte tarihsel bir ana hep birlikte tanıklık edeceğiz. Mekânsal olarak da çok soru geliyor. Irak Kürt bölgesinde olması beklenen bir tarihi adım" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK yöneticisi Mustafa Karasu, "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik MHP lideri Bahçeli'nin verdiği taahhütlerin yerine getirilmediğine dikkat çekti. Karasu, "Devlet içinde bir kesim bu süreci bozmak istiyor" dedi.

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