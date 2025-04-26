DEM Parti ve AKP arasında çatlak! Dikkat çeken paylaşım

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DEM Parti ve AKP arasında çatlak! Dikkat çeken paylaşım

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gözaltı operasyonu hakkında gerçekleştirdiği açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada operasyonun siyasi amaçlarla yürütüldüğü ve halkın iradesine müdahale edildiğine dikkat çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen yeni gözaltı operasyonuyla ilgili DEM Parti’den sert bir açıklama geldi. Parti, gözaltı kararlarının zamanlaması ve kapsamına vurgu yaparak operasyonun siyasi saiklerle yürütüldüğüne vurgu yaptı.

DEM PARTİ'DEN SERT TEPKİ

DEM Parti açıklamasında, "İktidar, İstanbul'un suyunu, toprağını, geleceğini kontrol etmek ve yönetmek için yargıyı bir kez daha araçsallaştırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Genel sekreterlerden daire başkanlarına kadar birçok önemli görevdeki ismin hedef alındığını belirten parti, bu adımın İstanbul halkının seçilmiş yönetimini işlevsiz hale getirme planının bir parçası olduğunu vurguladı.

Açıklamada, demokrasiye, seçme-seçilme hakkına, sandık iradesine ve seçim hukukuna yönelik bu açık müdahalelerin kınandığı da ifade edildi.

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