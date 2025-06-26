DEM Parti yeni görüşme turuna çıkıyor! Erdoğan, Bahçeli, Özel...

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Buldan ve Sancar, iki hafta içerisinde yeni bir siyasi parti turu gerçekleştireceklerini belirtti.

"KENDİSİYLE GÖRÜŞMELERİMİZ DAHA SIK OLACAK"

Kurtulmuş ile yapılan görüşmeye dair konuşan Buldan, "Görüşmemiz yaklaşık yarım saat sürdü. Kurtulumş’un sürece dair gösterdiği ilginin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Katkısından dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde kendisiyle görüşmelerimiz daha sık olacak. Daha kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz çünkü süreç belli bir aşamaya geldi bu aşamaların ne olduğuna dair önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağız" dedi.

Siyasi partiler ile yeni bir görüşme turuna başlayacaklarını belirten Buldan, "Biz bu sürecin barış sürecinin diyalog ve parlamento zemininde ilerlemesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık iki hafta içerisinde, Sayın Bahçeli’yi, Sayın Özel’i, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu görüşmelerin sonunda da İmralı’da Öcalan’a bir ziyaret gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.