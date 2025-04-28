DEM Parti'de '1 Mayıs' ayrımı: Kadıköy ve Taksim çağrısı...

Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti'de '1 Mayıs' ayrımı: Kadıköy ve Taksim çağrısı...

DEM Parti İstanbul İl Örgütü ve HDK İstanbul Meclisi 1 Mayıs için Kadıköy'e çağrı yaptı. Öte yandan DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi Taksim'i gösterdi.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü ve HDK İstanbul Meclisi, yaptığı açıklamada 1 Mayıs için Kadıköy'e çağrı yaptı.

"1 MAYIS'TA KADIKÖY'DEYİZ"

Yapılan çağrıda "Hukuksuzluklara, kayyıma ve irade gaspına karşı, 8 Mart’ın cesareti, Newroz’un coşkusuyla 1 Mayıs’ta Kadıköy'deyiz" dendi.

TAKSİME İŞARET ETTİ

Öte yandan, DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Taksim'e işaret etti.

Yapılan paylaşımda "Demokratik toplum çağrısının ruhuyla sosyalist yaşam ısrarımız Taksim’i özgürleştirecektir! 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz! Bijî Yek Gulan!" ifadeleri kullanıldı.

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