DEM Parti'de '1 Mayıs' ayrımı: Kadıköy ve Taksim çağrısı...

DEM Parti İstanbul İl Örgütü ve HDK İstanbul Meclisi, yaptığı açıklamada 1 Mayıs için Kadıköy'e çağrı yaptı.

"1 MAYIS'TA KADIKÖY'DEYİZ"

Yapılan çağrıda "Hukuksuzluklara, kayyıma ve irade gaspına karşı, 8 Mart’ın cesareti, Newroz’un coşkusuyla 1 Mayıs’ta Kadıköy'deyiz" dendi.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü ve HDK İstanbul Meclisi olarak;

"Emeğin Özgürlüğü ve Demokratik Toplum İçin 1 Mayıs'a" şiarıyla 1 Mayıs deklarasyonumuzu açıkladık.



Hukuksuzluklara, kayyıma ve irade gaspına karşı, 8 Mart’ın cesareti, Newroz’un coşkusuyla

1 Mayıs’ta Kadıköy'deyiz.… pic.twitter.com/jRZdNUrH6B — DEM Parti İstanbul (@dempartistanbul) April 25, 2025

TAKSİME İŞARET ETTİ

Öte yandan, DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Taksim'e işaret etti.

Yapılan paylaşımda "Demokratik toplum çağrısının ruhuyla sosyalist yaşam ısrarımız Taksim’i özgürleştirecektir! 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz! Bijî Yek Gulan!" ifadeleri kullanıldı.