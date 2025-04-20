DEM Parti'den İmralı Heyeti açıklaması! Önder yer almaya devam edecek mi?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 12 saatlik ameliyat sonrası Önder, yoğun bakıma alındı.

Önder'in DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alıp almaya devam etmeyeceği yönündeki tartışmalar için açıklama yapıldı.

"ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI"

DEM Parti açıklamada "Heyete Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Adalet Bakanı ile yapılacak görüşmeye DEM Parti grup başkanvekilleri tarafından gerçekleştirilecek.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz.

Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır.

Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır."

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili flaş gelişme