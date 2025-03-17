DEM Parti'den AKP ve MHP görüşmeleri sonrası flaş açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği tarihi çağrıyla başlayan süreç, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat tarihinde örgüte "silah bırakma ve fesih" çağrısı yapmasıyla devam etti.

DEM Parti’nin TBMM'deki ziyaretleri bugün de devam ederken, ilk görüşme saat 11.00'de MHP ile başladı. DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

DEM Parti heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu karşıladı.

Karşılamadan sonra heyetler, görüşme salonuna geçerek yaklaşık 1 saat görüşme gerçekleştirdi.

MHP İLE GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Tülay Hatimoğulları, görüşme sonrası yaptığı açıklamada MHP heyetine teşekkür ederek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini dile getirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise şimdilik detaylı bir açıklama yapmayacaklarını söyleyerek "Çok faydalı bir görüşme oldu" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

DEM Parti ile MHP'nin görüşmesi öncesinde dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir açıklama gelmişti. Geçirdiği operasyon sonrasında istirahat eden Bahçeli, açıklamasında "DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin MHP’ye gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı ve karşılık görüş alışverişinde bulunmayı arzu ederdim. Fakat partimizi temsilen görevlendirilen arkadaşlarım inanıyorum ki şahsımı aratmayacaklar, düşüncelerimizi berrak ve temiz bir mizaçla muhataplarına anlatacaklardır" ifadelerini kullanmıştı.

AKP İLE GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ

DEM Parti, MHP'den sonra AKP'yi ziyaret etti. AKP heyetinde AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı.

Yaklaşık iki saat süren ziyaretin ardından AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşmeyle ilgili "Samimi, dostane bir sohbet yaptık. Süreçle ilgili karşılıklı değerlendirmelerimizi paylaştık" dedi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti görüşmeleri sonrası açıklama yapıyor.

Bakırhan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Tarihsel bir süreç içinde olduğumuzu ve yapılması gerekenlerin belli olduğunu ilettik. Hepimizin ev ödevlerimizi yerine getirmemiz gerektiğini dile getirdik. Tabii biz barış niyetiyle hareket ederken çok acı bir saldırının haberiyle uyandık. 7 çocuğun öldüğü Kobani'de yaşanan saldırı gibi saldırılar, bu sürece zarar verebilir. Daha önce de sabotajlara dikkat çekilmişti, bunları yapanların kim olduğu bilinmeli. Roboski'deki katliam neyse bu da aynı derecede bir katliamdır."