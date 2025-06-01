DEM Parti’den AKP’ye zehir zemberek sözler!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Şanlıurfa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, iktidara kayyum atamalarından vazgeçme çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili operasyonları ve tutuklamalara tepki gösteren Hatimoğulları, “Bunları asla kabul etmiyoruz. Bu baskıları kınıyoruz” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, bu operasyonların yanı sıra kayyum atamalarına tepki gösterdi.

İktidara seslenen Hatimoğulları, “Barış yapmak isteyenler kayyım zihniyetinden derhal vazgeçmelidir. Bugün atanmış olan kayyımlar geri çekilmeli belediye eş başkanlarımız görevlerine iade edilmelidir. Bu çok önemli bir gelişme olacaktır. Her sabah şafakta gerçekleşen operasyonlar bir an önce son bulmalıdır. Kent uzlaşısı operasyonu, İBB’ye karşı operasyonlar en son Adana’da Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları tutuklandı. Bunları asla kabul etmiyoruz. Bu baskıları kınıyoruz" diye konuştu.

"TALEPLERİMİZ KANUN TASARISINA GİRMEDİ"

“Barış nasılsa geliyorsa diye rehavete kapılacağımız bir dönemden geçmiyoruz" diyen Hatimoğulları, komisyondan geçen 10. Yargı Parketi’yle ilgili de eleştirilerde bulundu. “Ne yazık ki DEM Parti olarak talep ettiğimiz neredeyse hiçbir şey bu kanun tasarısının içine girmemiş oldu!” diyen Hatimoğulları, “Barışı kimse bize altın tepsiyle sunmayacak, barış ancak örgütlü mücadelemizle gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.