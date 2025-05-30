DEM Parti'den Bahçeli ve Erdoğan'ı sinir küpüne döndürecek açıklama

AKP uzun bir süredir dolaylı olarak milyonları ilgilendiren infaz paketi ile ilgili düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu. Paketin detaylarını açıklayan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, cezaların etkinliğinin artırılacağını belirtirken bu düzenlemenin henüz başlangıç olduğunu ve devamının da geleceğini açıkladı.

AKP'nin açıkladığı infaz paketinden son anda covid düzenlemesinin kaldırılması DEM Parti ile aralarında bir gerginliğe sebep oldu. Güler açıkladıkları infaz paketinin Kurban Bayramı öncesi çıkabileceğini belirtti.

DEM PARTİ İLE AKP ARASINDA KRİZ

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli partisinin İmralı Süreci kapsamında AKP ile yoğun görüşme trafiği yürüttüğü infaz düzenlemesine ilişkin konuştu. "Bu sefer dağ fare bile doğuramadı" sözleri ile paketin beklentileri karşılamadığını ifade etti.

GÜLİSTAN KOÇYİĞİT TEPKİ GÖSTERDİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğitsöz konusu pakete mecliste yaptığı konuşmada tepki gösterdi. Paket hakkında çabalarının karşılık bulmadığını ifade eden Koçyiğit, pakete yönelik muhalefet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Koçyiğit şu konuşmayı yaptı:

"Paketi meclise sundular ve bir basın toplantısı yaptı. Bakın, örgütlü suçlar bakımından bu meclis çokça haksız hukuksuz uygulamaya imza attı. Bunlardan birisi de 31.7.2023 tarihinde yaşanan adaletsizlikti. Biliyorsunuz o dönem bir yasa çıkarıldı ve pandemi nedeniyle siyasi olmayan mahpusların her birisi açısından şartlı tahliye koşulları yapıldı.

"SİYASİ İKTİDAR BU ADIMI ATMADI"

Ama tek istisnası neydi? Siyasi mahpuslardı. Yani Covid koşullarında bile bu meclis ayrımcılık nedeniyle siyasi mahpusları cezaevinde tuttu ve bugün bu ayrımcılığı ortadan kaldırmanın koşulları varken ne yazık ki siyasi iktidar da bu hamle bu adımı atmadı ve Covid düzenlemesini paketten çıkardı.

"BİNLERCE MAHPUS"

Bunu eleştiriyoruz. Bu tutumun eşitliği, adaleti ve hukuku yok saydığının altını çizmemiz gerekiyor. 2020 yılında getirildiğinde de itiraz etmiştik. Binlerce mahpus, neredeyse bu ülkenin dört bir yanında herkes cezaevinde, yurt dışında, oradan buradan televizyona kitlenmiş durumda ve bu düzenlemeyi bekliyordu. Üstelik bu düzenlemeyi gündem yapan kimdi?

"ÇABALARIMIZ KARŞILIK BULMADI"

AKP hükümetinin kendisiydi. Onun Adalet Bakanı'ydı. Biz bunu gündem yapmadık. Kendileri dedi ki burada bir eşitsizlik var. Suçun kesinleşme tarihine değil, suçun işlenme tarihine bakalım. Bu insanlar da faydalansın dediler. Eşitlik gereği bunu getireceğiz dediler. Biz sadece siyasi mahpusların istisnasını kaldırdık, kaldırın dedik ve bugün yine siyasi nedenlerle bu düzenlemeden vazgeçtiler ve bayram öncesinde insanların bayramını kararttılar. Ne yazık ki bu konudaki bütün çabalarımız da karşılık bulmadı.

"BEKLENTİYE KATKI SUNMAYAN BİR PAKET"

Bu anlamıyla buradan bir kez daha söylemek istiyoruz. Yargı paketi. İhtiyaçları asla karşılamayan, cezaevindeki insanların beklentisini karşılamayan, özellikle de 1 Ekim'den beri başlayan aslında barış ve demokratik toplum beklentilerine katkı sunmayan, bunu güçlendirmeyen, güven arttırıcı içeriği olmayan bir pakettir.

"MUHALEFET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu pakete yönelik muhalefet etmeye devam edeceğiz. Bu anlamıyla yine mükerrerlerle ilgili bir düzenleme pakette var. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bunu da özel olarak ifade etmiştik. Bunun çıkmış olmasından memnuniyet duyuyoruz."

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yaptığı bu konuşma sonrası yapılan yorumlarda, AKP'nin açıkladığı İnfaz Paketi'nin "Barış süreci" olarak nitelendirilen süreci olumsuz yönde etkileyebileceğini değerlendiriyor.

Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, DEM Parti'nin bebek katili Öcalan ile yaptığı görüşmelerle devam etmiş, terör örgütü PKK ise silah bırakacağını açıklamıştı.