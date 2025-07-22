DEM Parti’den Bahçeli’ye çok konuşulacak tepki! El yükselttiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti’den Bahçeli’ye çok konuşulacak tepki! El yükselttiler

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, Alevi ve Kürt cumhurbaşkanı yardımcısı olsun sözlerine DEM'den tepki geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Neden cumhurbaşkanı da Kürt olmasın? Biz yönetime adayız" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği kapalı toplantıda “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun," ifadelerini kullandı.

“NEDEN CUMHURBAŞKANI DA KÜRT OLMASIN? BİZ YÖNETİME ADAYIZ"

Bahçeli'nin kullandığı sözler ve önerdiği formül Lübnan modeli olarak yorumlanırken Bahçeli'nin sözlerine DEM Parti'den yanıt bugün geldi. DEM Parti'nin Parti Meclisi toplantısında bir gazetecinin Bahçeli'nin Alevi ve Kürt cumhurbaşkanı yardımcısı formülünü Bakırhan'a sorması üzerine yanıt veren Bakırhan şunları söyledi,

“Neden cumhurbaşkanı da Kürt olmasın? Biz yönetime adayız. Önümüzdeki dönem tabi siyasal denklem ve zemin neye müsait olur bilmem ama tabi ülkemizde bulunan bütün renklerin farklıların yönetimde yer alması temsil edilmesi kıymetlidir değerlidir"

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