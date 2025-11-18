DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakırhan, Bahçeli'nin "Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya gitmekten imtina etmem" sözlerine "Bahçeli'nin söylemleri takdire şayan bir ifadedir. Büyük bir cesaret gösterdi" dedi.

"BAHÇELİ'NİN SÖYLEMLERİ TAKDİRE ŞAYAN BİR İFADEDİR"

Açılım sürecinin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesi yönünde, "Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya gitmekten imtina etmem" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ise parti grubundan Bahçeli'nin açıklamalarına dair, "Son olarak bugün Meclis komisyonu, toplantı yapacak. Yüzyıllık tarihi meseleyi çözdüğümüz için eleştirileri kaldırmalıyız. Komisyon bir an önce İmralı'ya gitmek için karar almalıdır. Komisyon bunu başaracaktır. Bahçeli'nin söylemleri takdire şayan bir ifadedir. Büyük bir cesaret gösterdi. Bahçeli'nin 'üç maymunu oynamaktan vazgeçelim' çağrısı son derece isabetlidir. Bahçeli'nin süreci korumak erteleyenlere karşın yaptığı bu çıkışın gereği bir an önce yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

BAKIRHAN SÜREÇ İÇİN 5 ADIM SUNDU

Bakırhan barış sürecinin hızlanmasına dair atılması gereken 5 adımı ise şu şekilde sıraladı:

"Birincisi geçiş dönemi yasası çıkarılmalı, entegrasyon sağlanmalıdır. Güvence altına alınması gerekir. Bu yasa çıkarılmalıdır.

İkincisi kayyumların kaldırılıp, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi. Belediye başkanları görevlerine geri getirilmesi gerekiyor.

Üçüncüsü tutsakların serbest bırakılması.

Dördüncüsü barış akademisyenleri ve ihraç edilen KYK'lilerin iadesidir.

Beşincisi Adalet reformudur. TCK ve infaz kanunu değişmeli, düşünce suç olmamalıdır. İfade özgürlüğü ele alınmalıdır. Yüz kızartıcı suçlar dışında cezaevleri boşaltılmalıdır.

"İDDİANAME ADET BİR LABİRENT"

Bakırhan'ın açıklamalarında diğer öne çıkan satırlar;

"Yargı daha çok iktidarın ihtiyaçlarını esas alan bir yaklaşım ile ilerliyor. Önce tutuklama sonra suç icat ediliyor. Kobani ve Gezi davalarındaki gibi. Memleket böyle değişmez.

Adeta bir labirent, içine girdikçe iddianame içerisinde kayboluyorsun. 'Mesele bu' diyemiyorsunuz. CHP'de güçlenmek istedi' diyor. Bir siyasetçinin partisinde güçlenmek istemesi suçsa biz de onu yapıyoruz.

AYM karar vermiş, ancak bu uygulanmıyor. Demirtaş, Yüksekdağ serbest kalması yönünde karar verilmiş. AİHM ve AYM kararı uygulanmalıdır.

Hukuk, siyaset arasında kalırsa barışın zemini oyulur. Bundan kurtulmanın ilk yolu siyasetçileri adli koridorlardan kurtarmaktır.