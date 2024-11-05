DEM Parti'den Bahçeli'ye yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a yaptığı Meclis çağrısına ilişkin "Sözümün arkasındayım" dedi. Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti cevap verdi. DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'iç barış' diyen Bahçeli'ye "O kent uzlaşılarında iç barışın ne anlama geldiğini gelsin öğrensin." dedi.

HATİMOĞULLARI MECLİSİ GÖREVE ÇAĞIRDI

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde grup toplantısı gerçekleştirdi. Hatimoğulları toplatıda meclisi göreve çağırdıklarını dile getirdi.

Tülay Hatimoğulları kayyum atamaları ile Kürt halkının iradesinin, seçme ve seçilme hakkının elinden alındığını söylerken "Atanmışlarla belediye başkanlığı sistemi ortadan kaldırılmak isteniyor. Türkiyelileşmenin önündeki en büyük engel AKP-MHP'dir. Çağrımız parlamentoyadır, çözüm parlamentodadır. Herkes elini taşın altına koymalıdır. Asıl samimiyet testi bu olacaktır. Dün geç kaldık. Biraz daha geç kalırsak Türkiye'deki diğer belediyelere kayyım atanacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

"İÇ BARIŞIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ GELSİN ÖĞRENSİN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında Abdullah Öcalan'a yaptığı Meclis çağrısına ilişkin "Sözümün arkasındayım" dedi. Bahçeli'nin 'iç barış' söylemini hatırlatan DEM'li Hatimoğulları, "O kent uzlaşılarında iç barışın ne anlama geldiğini gelsin öğrensin." dedi.