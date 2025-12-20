DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katıldığı televizyon programında AKP, CHP ve MHP'nin komisyona sundukları raporlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"AKP'NİN RAPORU TAM İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİL"

AKP’nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na sunduğu rapor ile ilgili görüşlerini paylaşan Bakırhan, birçok konuda ayrıştıklarını ifade ederek şunları söyledi,

“Kürt meselesiyle demokratikleşme bağını kurması açısından ben raporu önemsedim. İlk defa raporda demokratikleşme ve Kürt meselesinin bağını kuruyor. Bütün eksiklerine rağmen.

Yine raporda çok önemli bir şey vardı. Aynen şöyle diyor: ‘Kürt meselesi Türkiye’nin kendisiyle imtihanı meselesidir.’ Bu da değerlidir. Doğrudur; Kürt meselesi Türkiye’nin kendisiyle imtihanı meselesidir. Bu imtihanı hepimizin başarıyla geçmemiz gerekiyor. Bu tespitler önemlidir. İlk etapta değerlendirirsek, tam istediğimiz gibi değil; bir aralık var.”

"BAHÇELİ'NİN KONUŞMALARI RAPOR ARASINDA FARK VAR"

MHP’nin komisyona sunduğu rapor için ise, rapor ile Bahçeli’nin önceki açıklamaları arasında fark olduğunu söyledi. Bahçeli'nin bu süreçte yaptığı cesur çıkışlarının yerine, 100 sayfasında Kürt sorunun olmadığını anlatan 120 sayfalık bir rapor geldiğini söyledi.

MHP'nin raporunun kendilerini şaşırttığını söyleyen Bakırhan, şöyle devam etti:

“Bahçeli'nin o cesur çıkışları, değerlendirmeleri, o tarihi referansları, metinlerdeki entelektüel ve kapsayıcı sözcükler gitti; yerine 120 sayfalık bir rapor geldi. İlginç, bakın, 120 sayfanın 100 sayfasında Kürt meselesinin olmadığını bize anlatıyor. Bugüne kadar demek ki zorla, cezaeviyle, işkenceyle anlatamamışlar; şimdi bir metne dökülmüş. Çok ayıp.

Bahçeli’nin samimi olduğunu düşünüyoruz. Emin olun, bizi biraz şaşırttı Milliyetçi Hareket Partisi’nin raporu. Umarım yasa tartışılırken yasada ortaklaşırız. Yani en azından bugüne kadar kullandıkları sözler ve yaptıkları değerlendirmelere uygun bir yaklaşım içinde olabilirler.

Böyle bir şey olabilir mi? Kürt sorunu var mı, yok mu? Biz şimdi onu mu tartışıyoruz? Kürt sorunu var ki bir diyalog ve müzakere oldu. Kürt sorunu var ki İmralı’ya gidildi. Kürt sorunu var ki orada PKK var. Kürt sorunu var ki Figenler, Selahattinler ve binlerce arkadaşımız cezaevinde. Kürt sorunu var ki binlerce insan sürgünde. Yok, böyle bir sorunumuz yokmuş. Elhamdülillah hepimiz Müslüman ve Türk’müşüz. Unutmuşuz ya da kandırılmışız. Bu noktaya böyle mi diyeceğiz?”

"BİR TORBA İÇERİSİNE TÜM SORUNLAR SIKIŞTIRILMIŞ"

Bakırhan, CHP’nin Meclis Komisyonu’na sunduğu rapora ilişkin de açıklamada bulundu.

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin raporu da sizi şaşırttı mı?” sorusuna Bakırhan, şu sözlerle yanıt verdi:

“Ben rapora bakıyorum; emin olun insan şaşırıyor. Bir torba içerisine Türkiye’nin bütün sorunları doldurulmuş. 53 sayfanın bir sayfasında Kürt meselesi var. Hadi iki olsun; ikinci sayfaya da girmiş, sağ olsunlar. 53 sayfada her şey var.

Düşün, 100 yıllık bir mesele tartışılıyor. Bu torbanın içerisinden kamu ihale mevzuatı düzenlemesi var. Kürt meselesiyle teknik meselenin yan yana bir raporda durmasının mantığını anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Ne olacak? Kamu ihale mevzuatı yeniden düzenlenirse barış mı gelecek?

Evet, iyi şeyler var, ama bu mudur meselenin kendisi? İsim değişikliği, Dersim isyanı, katliamı, soykırım sonrası yüzleşmek vs. bunlar önemlidir. Bir şey söylemek istemiyorum ama her şeyi bir çuvala doldurmak bir strateji değil. Burada biraz önceliklendirme sıkıntısı var raporda. Ülkenin en önemli meselesidir bu süreç; buna bir teknik mevzuatmış gibi yaklaşıyor. Bence ciddi yaklaşmama durumu var; bunu üzülerek söylüyorum.”