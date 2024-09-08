DEM Parti'den bölücü sempozyum. Kürdistan neresi? Sömürge neresi?

YENİÇAĞ - Özel Haber

DEM Parti Ekoloji Komisyonu Van'da "Tarımda ve gıdada geleceği kurmak" konulu sempozyum düzenliyor.

Dün başlayan sempozyumda parti binası bahçesinde bilgilendirme açıklaması yapıldı. Sempozyomun program düzeninde yer alan ‘Kürdistan’ ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Dün saat 13:30 ve 15:30 saatleri arasında “Sömürü – Sömürge Bağlamında Kürdistan’da Tarım Politikaları” konusuyla ilk ‘Kürdistan’ kelimesi kullanılmış oldu. Sempozyumun Türkiye'de gerçekleştiriliyor olması ve Kürdistan'ın varmış gibi gösterilerek sorunlarına çözüm bulunmaya çalışılması tepki topladı. Moderatör Fatih Çiçek’ti.

Aynı bölümde 3 kişi sunum yaptı. Sinan Çiftyürek, “Kürdistan tarımının sorunları, GAP’ın ve DAP’ın bölge tarımına yansımaları, çözüm önerileri” başlıklı konuşma yaparken, Nejla Demir, “Sömürgeci Bir anlayışla Kürtlerin tarımsal ekonomiden koparılarak Kürdistan’ın insansızlaştırılması ve kürtlerin emeğinin sömürülmesi” başlıklı konuşma yaptı. Aynı gün içerisinde Ramazan Polat adlı konuşmacı ise konuşmasında “Kürt sorununda çözümsüzlük politikalarının kıskacında tarım ve gıda krizinden çıkış arayışları ve örgütlenme” konusunu ele aldı.

Saatler 16:00 ve 18:00 arasında ise “Kürdistan’da tarım politikaları, ne yapmalı, nasıl yapmalı?” konusu altında konuşma gerçekleştirildi. Gülcan Kaçmaz Sayyiğit moderatörlüğünde yönetilen bu sempozyumda ise 4 konuşmacı yer aldı. Bu konuşmacılar arasında ise “Kürdistan’da bitkisel üretim ve hayvancılığın durumu: Ne yapmalı, nasıl yapmalı?” konusu ele alındı.

8 Eylül Pazar günü de (bugün) ‘Kürdistan’ başlıklı konuşmalar yapılacağına dair program ortaya çıktı.