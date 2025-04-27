DEM Parti'den bomba talepler! Emekli albay tek tek açıkladı. Flaş iddia...

İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve E.Kurmay Albay Çağlar Özer, iktidar ile İmralı Heyeti arasındaki süreci değerlendirdi.

Çağlar, 'DEM Parti'nin beklentileriyle, devlet tarafının beklentileri arasında sürecin çok sıkıntılı bir döneme girdiğini görüyorum' ifadelerini kullandı.

Sözcü TV'ye konuk olan Çağlar'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

22 Ekim'de Sayın Devlet Bahçeli ilk işaret fişeğini ortaya attıktan sonra süreç çok hızlı devam etti ve gerek Cumhurbaşkanı, gerek Dışişleri Bakanı, gerek devlet yetkilileri muhattap alınan İmralı'daki teröristbaşının yazmış olduğu mektupta kendi yandaşlarına bir fesih, bir silah bırakma süreci başladı ancak İmralı ile yapılan 4. görüşme olmak üzere birbirini anlama konusunda sıkıntılar olduğunu görüyorum.

DEM PARTİ'NİN TALEPLERİ

Şöyle, devlet 40 yıldır devam eden terör sorununu bitirmek için bir adım attı. Karşı tarafa da, yapılan açıklamalara göre bir al/ver olmayacağı, pazarlık, müzakere olmayacağı ortaya konuldu.

DEM Parti ise yaptığı açıklamalarla toplumun sinir uçlarına dokunacak bir takım tavır ve söylemler benimsedi.

Beklenen şu, PKK'nın silah bırakması... Sadece Türkiye'deki değil.

İmralı'daki bölücübaşı aynı zamanda KCK'nın da başı.

Taleplerinden biri açık açık ifade edildi. 4 parçalı Kürdistan. Federalizm... Ayrıca İmralı'dakinin şartlarının iyileştirilmesi isteniyor.

En son serbest bırakılsın, gelsin kongrenin başına geçsin talepleri var.

DEM Parti'nin beklentileriyle, devlet tarafının beklentileri arasında sürecin çok sıkıntılı bir döneme girdiğini görüyorum. 'Olumlu gidiyor denilse de' Türkiye'de bu terör örgütünden canı yanmış çok sayıda insan var bunu da gözardı etmemek lazım.