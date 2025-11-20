Gündemde TBMM'de kurulan komisyonun İmralı Adası'na gidip gitmeyeceği tartışılıyor. MHP'den adaya gitmeye yönelik çağrılar yapılırken komisyondaki siyasi partilerin kararı henüz netleşmedi.

Öte yandan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yaptı.

'CHP'YE YAKIŞAN ÖN SAFLARINDA YER ALMAK'

Doğan, CHP'ye İmralı ziyareti için çağrıda bulunarak "Biz ana muhalefet partisine yakışanın barış mücadelesinin ön saflarında yer almak olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde Öcalan'ın siyasal muhataplığını inkar etmek üzerinden kurulan, kurulmaya çalışılan her cümle siyasetsizlik olarak algılanır. Çözümsüzlük olarak algılanır, barış korkusu olarak algılanır" dedi.

Tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtal ve Figen Yüsekdağ için açıklama yapan Doğan "Zaman zaman Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç açıklamalar yapıyor, sağ olsun. Ancak işlenen suça seyirci kalıyor. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ neden serbest bırakılmıyor? AİHM kararları neden uygulanmıyor? Bu kararların bağlayıcılığı var" dedi.

'BEKLENTİMİZ MAZLUM ABDİ'NİN AĞIRLANMASI'

Öte yandan Doğan, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı ve Türkiye'nin terör listesinde yer alan Mazlum (Kobani) Abdi'nin Türkiye'de ağırlanması gerektiğini vurguladı.

Doğan, "Sayın Mazlum Abdi Türkiye'de ağırlansa, var olan sorunlar yüz yüze konuşulsa, diyalog ve temasla aşılmaya çalışılsa güzel olmaz mı? Kime nasıl bir zararı olabilir bunun? Olsa olsa halklar yararına çok önemli bir adım atmak olur. Barış için. Üstelik bölgesel bir barışı hedeflemek için bir adım atmış olursunuz. Beklentimiz Türkiye'nin böyle adımlar atması" ifadelerini kullandı.

Doğan, İmralı ziyaretinin gerçekleşmesi durumunda komisyonda DEM Parti adına Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer alacağını duyurdu.