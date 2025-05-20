DEM Parti'den CHP lideri Özel'e ziyaret

Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti'den CHP lideri Özel'e ziyaret

Son dakika... DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ankara'daki genel merkez binasında ziyaret ediyor. Ziyaret sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

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