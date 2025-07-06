Dem Parti'den CHP'ye ziyaret: Operasyonlar, kayyum anlayışının devamı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile beraberindeki heyet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Görüşmeye giden Tülay Hatimoğulları’na Eş Genel Başkan Yardımcıları Özlem Zengin, Mahfuz Güleryüz ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Emiraali Türkmen eşlik etti.

Ziyarette CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede gündem değerlendirildi.

Görüşme sonrası Özel ve Hatimoğulları açıklama yaptı.

"HERKES SİYASİ OPERASYON OLDUĞUNU BİLİYOR"

Özel'in yaptığı konuşmadan bazı kısımlar şöyle:

''Artık Türkiye'de bu operasyonların siyasi operasyon olmadığına inanmayan kimse kalmadı. Meseleyi siyasi angajmanlarla değil de vicdan gözüyle bakan kimse bu operasyonların yolsuzluk operasyonu olduğuna inanmıyor. Herkes bunun siyasi operasyon olduğunu biliyor. Açık ve net şekilde yapılan her şey hem belediye başkanlarının kişilik haklarına, ailelerine, çocuklarına yapılan zulümler bunların hepsi büyük vicdansızlıkla yapılan siyasi işlerdir. Suçları Tayyip Bey'in adayını yenmektir. Suçumuz partimizi birinci parti yapmaktır.

Ekrem İmamoğlu'nun suçu 15 milyonu aşkın oyla aday olmasıdır."

"KAYYUM ANLAYIŞININ DEVAMI"

Hatimoğulları, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün CHP'ye yaptığımız ziyaretin amacı, dün sabah düzenlenen şafak operasyonuyla halkın iradesine vurulan darbeye karşı geçmiş olsun dileklerimizi iletmektir.

Bu operasyonları, kayyum anlayışının bir devamı olarak görüyoruz. Türkiye'de bunu en iyi anlayabilecek siyasi parti biziz.

Bugün, bu operasyonların siyasi olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şayet yolsuzluk ya da başka bir suç varsa, herkes hakkında soruşturma başlatılabilir.

Kimse dokunulmaz değil. Ancak bu iddiaların bir kılıf hâline getirilerek siyasi operasyona dönüştürülmesini asla kabul etmiyoruz."