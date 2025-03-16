DEM Parti'den çok konuşulacak Bahçeli açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan tv100’de katıldığı canlı yayında İmralı ile yapılan ve barış süreci olarak adlandırılan süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı ilk çağrıya değinen Bakırhan, "Bahçeli çıkışıyla ezber bozdu" dedi. Öte yandan Bakırhan, "Şimdi Doğu ve Güneydoğu şimdi Devlet Bahçeli'ye dua ediyor" dedi.

Bakırhan, Dem Parti'nin Türkiye'yi bölme gibi bir düşüncesinin olmadığını, bayrakla bir sorunlarının olmadığını ifade etti.

"DEVLET BAHÇELİ EZBER BOZDU"

Bakırhan, "Türkiye’nin son 50 yılına damga vurmuş, çok ciddi sorunlar yaratmış bir meseleden bahsediyoruz. Cenazelerin gittiği, kanın aktığı bir sorunun sonuçlarından bahsediyoruz. Ekonominin bu halde olmasına bile sebebiyet vermiş, kanın aktığı bir sorunun sonuçlarından bahsediyoruz. Kendine vatansever diyen tüm partiler ve temsilcileri çok daha önceden bu meseleye el atıılması gerekiyordu.Sayın Bahçeli o konuda ezberleri bozdu. O konuda teşekkür ediyoruz” dedi.

“BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ, BU BİLE ÇOK DEĞERLİYDİ”

Tv100’den Talat Atilla, Bakırhan’a “Bahçeli’nin açıklaması sonrası ne hissettiniz” diye sordu. Bakırhan, “Zaten biz tokalaştık kendisi ile.Geldi, selam verdi. Başsağlığı diledi, bu bile çok değerliydi. Önceki dönem 2013-2015 sürecinde, o görüşmeler biraz kapalıydı. Toplum çok dahil olmamıştı.İlk defa bir süreç halka ulaştırılmaya çalışılıyor. Biz bu çağrıyı Çanakkale'ye götürüyoruz.

Biz şartla koşulla başlayan süreçlerin başarısız olduğunu gördük. Zehirli bir dille ve şartla başlamak iyi niyetli değildir. Türkiye’nin 200 yıllık bir meselesi, özellikle 50 yılda şiddeti artmış bir mesele, partiler üstü bir meseledir” dedi.

“BAYRAK İLE CUMHURİYET İLE KİMSENİN BİR PROBLEMİ YOK”

"Sürece dair tereddüt herkeste olmalı" diyen Bakırhan, "Gözümüzün içine baka baka yanlış algı oluşturuyorlar. Ne Türkiye’yi bölmesi? Kim bölecek?

DEM Parti’nin böyle bir talebi mi var sizce, duydunuz mu? Devletin Başkentiyle, bayrağıyla, sembolleriyle hiç kimsenin bir sorunu yok. Sadece Kürt’e demokrasisini istiyoruz, demokratik haklarını istiyoruz.

Türkçe resmi dil olmasın diyen bir Kürt duydunuz mu? Türkçe resmi iletişim dilimizdir. Üniter yapı ile de kimsenin sorunu yok" dedi.

ERDOĞAN İLE DEM PARTİ NE KONUŞACAK?

Talat Atilla, “Sayın Erdoğan’dan randevu alacaksınız.Kendisi ile ne konuşacaksınız?” diye sordu

Bakırhan ise, “Bu süreçte istişare çok önemlidir. Tabi ki görüşülmesi, karşılıklı konuşulması gerekiyor. Bu sürecin bazı gerekleri var.

Öcalan çağrı yaptı, silahlı taraf da yanıt verdi. "Canı gönülden destekliyoruz" dedi. Sürecin doğru bir şekilde yürümesini konuşmak gerek.

PKK kongresini toplamak için bazı gereklilikler var. Fotoğrafın büyüğüne bakmak lazım” dedi.

PKK SİLAHLARI KİME BIRAKACAK?

Atilla, bebek katili Öcalan’ın çağrısı sonrası PKK’nın silahı nereye bırakacağını sorarak, ABD’ye mi verecekler? dedi. Bakırhan ise yanıt olarak, “ABD'ye neden bıraksın? Devlet bazı gerekleri yerine getirmesi gerekir. Bu soruları biz de soruyoruz.

Öcalan’ın kendisi İmralı'da bu sürece "Türkiye çözümü" dedi. Bu bizim sorunumuzdur. Bu insanlar silahı nereye bırakacak? Kim teslim alacak? Biz de bilmiyoruz, devlet bu konuda çalışıyordur” ifadelerini kullandı.

“ÖCALAN ÇIKMAK İSTİYORUM DEMEDİ”

Öcalan’ın hapisten çıkma gibi bir durumu olup olmadığı sorusunu da cevaplayan Bakırhan, “Kendisi ile görüştüğümüz kadarı ile söylüyorum, "Benim çıkmam lazım, çıkmak istiyorum" gibi bir şey kendisinden duymadık. Meselenin çözümü için yaptığı çağrı önemliydi” dedi.

Bakırhan açıklamaların devamında şunları söyledi, “Bir daha çağrı gelirse daha pozitif bir çağrı gelir. Sürece gelen tepkileri görebilse, bir çağrı da gelebilir.

Türkiye'nin demokratik bir Anayasaya ihtiyacı var. Biz bunu DEM Parti olarak ilk günden beri söylüyoruz. Ancak şu anda gündemimiz bu değil”