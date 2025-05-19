DEM Parti'den çok konuşulacak Bahçeli açıklaması

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DEM Parti'den çok konuşulacak Bahçeli açıklaması

MHP Lideri Bahçeli’nin TBMM’de komisyon kurulması çağrı hakkında açıklamalarda bulunan Pervin Buldan, “Bu mesele parlamentoda çözülmeli” dedi. Buldan, Bahçeli'nin kullanılan dil çağrısına da destek vererek, “Biz de Sayın Bahçeli gibi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, terör örgüt PKK'nın feshi açıklamasından sonra dün (18 Mayıs) ilk kez terörist Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi.

İmralı Heyeti'nden Pervin Buldan, bebek katili Öcalan'ın İmralı Süreci ile ilgili gidişattan 'memnun' olduğunu belirtti.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye açıklamalarda bulunan Buldan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreç ile ilgili TBMM'de komisyon kurulsun çağrısına ilişkin de yorum getirdi.

Buldan, şunları söyledi,

“Sayın Bahçeli olması gerekeni söyledi. Komisyon, bu meselenin parlamentoda çözümünün ilk adımı olur. Çünkü bu mesele parlamentoda ete, kemiğe bürünmeli. Komisyon ancak böyle işlevsel olur. Bu yasama yılı bitmeden de kurulmalı"

“BİZ DE SAYIN BAHÇELİ GİBİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Serbestiyet'in aktardığına göre Buldan, Bahçeli'nin 'sorumlu dil kullanma' çağrısını 'çok kıymetli' buldu.

"Türk-Kürt kardeşliği" için önem taşıdığını ifade eden Buldan şunları söyledi,

“Biz de Sayın Bahçeli gibi düşünüyoruz. Herkesin kendi diline dikkat etmesi gerekiyor. Renciden eden, küçümseyen her ifadeden kaçınılmalı. Bu anlamdaki sözcükler kullanılmamalı. Yeni bir atmosfer, yeni bir süreç var artık. “

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