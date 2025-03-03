DEM Parti’den çok konuşulacak Bahçeli açıklaması!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV'de Rota programına katıldı. Hatimoğulları bebek katili Öcalan görüşmesi ve terör örgütü PKK ile ilgili açıklamalarda bulunurken, süreci başlatan MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkında da açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreci başlatan çağrıyı yapmasının nedenlerine ilişkin konuşan Hatimoğulları, "Devlet Bahçeli bu çağrıyı bir parti lideri olarak değil devlet adına konuşmuştur diye düşünüyoruz" dedi.

“BÖLGE ÜLKELERİNİN DEMOKRATİKLEŞME DIŞINDA BİR SEÇENEĞİ YOK"

Hatimoğulları, "Orta Doğu'nun içinden geçtiği süreç ve küresel sistemin kendini yeniden yapılandırdığı dönemde Batı başta olmak üzere birçok kesimin bölgeye şekil verilmek istenirken bölge ülkelerinin demokratikleşme dışında bir seçeneği yok" ifadelerini kullandı.

İran ve Türkiye'yi önemli ülkeler olarak tanımlayan Hatimoğulları, "Acaba devletin tamamında bu fikir var mı? Biz devletin tamamında bu fikrin olmasını ümit ediyoruz" dedi.

YPG SİLAH BIRAKACAK MI?

Hatimoğulları, "Şüphesiz silahların bırakılması ve PKK'nin fesih demokratik siyaset ve hukukun tanınmasını gerektirir ifadeleri YPG'nin yer almadığını görüyoruz. Hem YPG'den Mazlum Abdi'nin hem de Salih Müslim'in açıklamalarını gördünüz. Bu çağrı oldukça açık ve net. Öcalan'ın bizlerin de olduğu ortamda okumuş olduğu metinin hiçbir yerinde YPG geçmiyor” ifadelerini kullandı.