DEM Parti'den çok konuşulacak Erdoğan açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi’ne ziyaretleriyle ivme kazanan Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK 5-7 Mayıs’ta kongresini topladığını açıklamıştı. 12 Mayıs'a gelindiğinde ise terör örgütü PKK, silah bırakma ve fesih kararı aldığını duyurdu.

BAHÇELİ'DEN KOMİSYON KURULMASI İÇİN ÇAĞRI

Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle paylaşım yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret ederek, "Önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligahı olan TBMM’de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir" demişti.

HATİMOĞULLARI MECLİS'İ İŞARET ETTİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hatimoğulları, beklenen adımları sıraladığı açıklamasında yeni sürecin çözümü adresi olarak Meclis'i işaret ederek, Meclis'te tam yetkilendirilmiş 'barış ve demokratik toplum çalışması' yürütecek komisyona acilen ihtiyaç olduğunu belirtti.

MHP lideri Bahçeli'nin kullandığı "Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Birinci kanat Öcalan'ın çağrısı fesih kararıyla kendisini gösterdi. İki kanadı hep birlikte gövdeye getirmeliyiz" sözlerini hatırlatan Tülay Hatimoğulları, "Yeni sürecin çözüm adresi Meclis'tir. Meclis'te 86 milyonun şahitliği ve temsil gücüyle barışı inşa etmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Meclis'te tam yetkilendirilmiş 'barış ve demokratik toplum çalışması' yürütecek komisyona acilen ihtiyaç var. Bu komisyonla orta, kısa ve uzun vadede atılması gereken adımlar pekala belirlenebilir. Bu komisyon hızlı ve etkin çalışabilmeli ortak paydalar üzerinden kararlar alarak yasal zeminde hayata geçirmelidir bu kararları. Bu komisyon hem barış ve demokratik toplum için yasal zeminler oluşturabilir hem de bu sürecin ilerleyen aşamalarını takip edebilir, tanıklık edebilir" dedi.

"SAYIN ERDOĞAN'IN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Hatimoğulları konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Sayın Erdoğan 'Barış ve demokratik toplum sürecinin arkasındayım' dedi. Çok önemli. Meclisteki partiler bu sürece oldukça güçlü bir destek veriyor. Bu çok önemli. Sıra yasama, yürütme ve yargı erkinin sözünü eyleme dönüştürmesindedir. Bakın yargı erki barışı güçlendirmek için bu sürecin doğasına uygun bir biçimde demokrasi ve hukuktan yana bir tutum almalıdır.

Her düzeyde süreci geliştirecek ve topluma güven verecek adımlar atılmalıdır. Bugün toplumda da bizde de en büyük beklentilerden biri yasama kadar yargıdadır da aynı zamanda. Elbette nereden başlayabiliriz sorusuna verecek o kadar çok net yanıtımız var ki ve aslında çok uzun yanıtlar verebiliriz. Burada birkaçını özet olarak geçmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de o kadar çok insan hakkı ihlali var ki biz onları burada bu kürsüden tek tek saymaya kalkarsak sanırım yarın sabaha kadar devam eder.

Mesela Barış Akademisyenleri işlerine iade edilebilir. Hasta mahpuslar serbest bırakılabilir. Kayyımlar geri çekilebilir. Siyasetçiler, seçilmişler, gazeteciler siyasi gerekçelerle cezaevlerinde tutulanlar, infazı yakılanlar bir an önce özgürlüklerine kavuşabilir. AİHM kararları acilen uygulanabilir. Bakın bayrama kadar geniş ve kapsamlı bir infaz düzenlemesi ve hasta mahpusların bırakılmasının önünde bir tek engel dahi yok. Gelin bu düzenlemeleri hızlıca yapalım. Binlerce evde bu bayramı çifte bayram haline getirelim. Bunlar Türkiye'ye nefes aldıracak, vicdani öneme sahip, vicdanları rahatlatacak önemli adımlardır. Gelin bu adımları bayramdan önce hep beraber atalım, gelin bu parlamento bütün Türkiye halklarına çok önemli bir bayram hediyesini armağan etsin.

"BARIŞ SÜRECİNE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR"

Bugün barış ve demokrasi sürecine demokrasideki gerileme, hukuksuzluklar gölge düşürüyor. Bir düşünün, insanlar tweet atarken 'Acaba ben gözaltına alınıp tutuklanır mıyım?' diye bir kaygı içinde oluyor. Seçtiğiniz belediye başkanının yerine kayyım atanıyor. Belediye başkanları, Meclis üyeleri cezaevlerinde... Hukukun ve adaletin olmadığı bir yerde barış ve demokrasiye inanç nasıl gelişecek? Bunu bilen var mı? Toplum bunu soruyor. Güvercin tek kanatla uçmaz. Bu iki kanadın birbirini tamamlaması lazım. O yüzden bizler bu iki kanadı tamamlamak için kimin üzerine görev ve sorumluluk düşüyorsa bu dönem elini taşın altına koyma dönemidir.

Bakın yarın Çağlayan Adliyesi'nde HDK ve Kent Uzlaşısı'ndan yargılanan arkadaşlarımızın duruşmaları var. Halkların Demokratik Kongresi'nin dediği gibi kente ortak olmak da HDK'li olmak da suç değil. Tam da bu şiarla mücadele yürüten HDK'li yoldaşlarımız yarın adliyeye çıkarılacak ve buradan biz yargıya bir kez daha sesleniyoruz. Yarın bir tahliye kararı çıkması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Bu sürece hizmet etmesi bakımından bu atılacak adımların öneminin çok büyük olduğunu bir kez daha belirtiyoruz. Bakın yine Kobani kumpas davasında hala tutuklu bulunan arkadaşlarımız için bir yıldır gerekçeli karar hala yazılmadı. Bekliyoruz. Zeynep Karaman, Dilek Yağlı, Pervin Oduncu, Ali Ürküt, Alp Altınörs, Bülent Parmaksız, Nazmi Gür, İsmail Şengül, Günay Kubilay, Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş. Onlar da bunu bekliyor. Onların şahsında hapishanede bulunan bütün siyasi tutsaklara hep birlikte selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz."

"NUMAN KURTULMUŞ'A SESLENMEK İSTİYORUM"

Konuşmasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çağrı yapan Tülay Hatimoğulları, "Buradan Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a seslenmek istiyorum. Sayın Meclis Başkanı, pekala siz Meclisi barışın agorası haline getirebilirsiniz. Sizler çözüm zirvesine ev sahipliği yapabilirsiniz. Türkiye'nin barış ve demokrasiye daha fazla yakınlaşması için çok önemli adımlar atabilirsiniz. Bakın bu çözüm zirvesi Türkiye'nin ikinci yüzyılına rota çizebilir. Türkiye halklarına umut verebilir. Tek ihtiyacımız daha fazla cesaret, daha fazla inançla bu sürece dört elle sarılmaktır. Bu topraklarda barışın güvercini kesinlikle uçacak. Hiçbir karanlık güç barışın güvercininin uçmasını engelleyemeyecek" şeklinde konuştu.

PARTİLİLERE REHAVETE KAPILMAYIN ÇAĞRISI

Hatimoğulları konuşmasının sonunda DEM Partililere seslenmek istiyorum diyerek, "Bu dönem rehavete kapılacağımız bir dönem değil. Bu dönem bizlerin emeğimizi ve enerjimizi beş katına çıkaracağımız bir dönem. Biliyorum, bütün arkadaşlarımız, bütün parti emektarlarımız, değerli halklarımız, kadınlar, gençler, analar gece gündüz çalışıyor, hane hane dolaşıyor, topluma barışı anlatıyor. Biliyorum. Ama biz bu enerjimizi daha da katlayarak barışın toplumsallaşmasını sağlamak için gece demeden, gündüz demeden çalışmaya, daha çok çalışmaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı.