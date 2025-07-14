DEM Parti’den çok konuşulacak ittifak açıklaması! AKP-MHP-DEM ittifakının başladığı iddia edilmişti

DEM Parti Tülay Hatimoğulları, Halk TV’de katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En azından biz bu yolu AKP, MHP ve DEM olarak üçlü yürümeye karar verdik" sözleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hatimoğulları, DEM- AKP –MHP ittifakı olmadığını belirten Hatimoğulları, “Kesinlikle böyle bir ittifak yok. Herhangi dar manada bir partinin çıkarı için olamaz” ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE BÖYLE BİR İTTİFAK YOK"

Hatimoğulları yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Hem sözcüleri Ömer Çelik'in hem de Cumhurbaşkanının kendi ifadelerinde 'İttifakın kast edilmediği' açıklamaları geldi. Biz sürecin başladığı ilk günden bu yana sadece iktidar ile görüşmedik. Muhalefet partileri ile de görüştük. Dolayısıyla başından beri barış sürecinin muhalefetsiz olmayacağını vurguladık. Kesinlikle böyle bir ittifak yok. Herhangi dar manada bir partinin çıkarı için olamaz. Biz Süleymaniye'de tarihi bir ana şahit olduk. Bunun konuşulmasını tercih ederdik. Belli ki bir kesim bu süreci istemiyor. Biz herhangi bir parti ile yürümüyoruz. Biz devletle bu yolu yürüyoruz."