DEM Parti'den çok tartışılacak İmamoğlu açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği çağrıyla başlayan ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği süreç devam ederken, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla komisyon aşamasına geçildi.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu ve Ceren Bayar, süreç ile ilgili DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile görüşme gerçekleştirdi.

"İktidar DEM’in sürece yönelik hassasiyetini güncel siyasi çıkarlar için kullanmak istiyor" algısına cevap veren Bakırhan, niyet okuyarak yol alamayacaklarını dile getirdi.

"SİYASET NİYET OKUYARAK YAPILMAZ"

İktidarın ne düşündüğünü bilemeyeceklerini açıklayan Bakırhan, "Bundan bir çıkar mı bekliyorlar, bizi bir yere mi çekmeye çalışıyorlar? Onların niyetini okuyamayız, onların niyetini okuyarak yol alamayız. Siyaset niyet okuyarak yapılmaz. Bizim niyetimiz belli. Kürt meselesi demokratik yollarla çözülsün. Türkiye'nin demokrasi sorunu demokratikleşmeyi birlikte sağlayalım. Öncelikli amacımız budur... Biz Türkiye demokratikleşsin, toplumsal barışını sağlasın, bizi ekonomik, siyasi, sosyal olarak çürüten meseleler ortadan kalksın istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Günün sonunda bir sandık kurulacaksa da o sandıkta halkın iradesi esas alınsın. Biz taraf olsak ne yazar? 86 milyon insan olduğu bir yerde bir partinin taraf olmasıyla mı bir parti kazanıp kaybediyor?" ifadelerini kullandı.

CHP'nin süreç ile ilgili sergilediği duruş hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakırhan,

"Bir taraftan operasyonlar devam ederken, belediye başkanları, yöneticileri tutuklanırken tabii ki şunu sormaları gayet normal: Barış böyle mi olacak? Demokrasi böyle mi gelecek? Biz de şunu söylüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Sayın İmamoğlu'na: Her birimiz kendi mahallemizde, kendi çeperimizde kendi çevremizde mücadele ettiğimiz müddetçe bu tür olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Ortak bir zeminde, ortak demokratik yargı, hukuk, adalet, özgürlük, demokratik bir ülke, demokratik bir cumhuriyet diyebilirsek emin olun şu anda yaşadıklarımızın hiçbirisini yaşamayız. Şu anda bir şeyler yaşıyorsak sebebi ayrı ayrı yerlerde durmamız. Kaygılar en çok soyut tartışmalarda büyür. Bundan ötürü ortak mücadele alanlarımı büyütmek gerekiyor. Çünkü kaygılar, ortak kazanımlarda erir" dedi.

"CHP MASADA OLURSA İMAMOĞLU BELKİ DE DIŞARIDA OLACAK"

Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı, "Bu süreci kendi siyasi ikballeri ve siyasi çıkarları için bir fırsat olarak gören akıldan kendinizi ayrıştırmalısınız" çağrısı hakkında konuşan Bakırhan, "Yaşanan siyasal olayları yanlış gören ve değerlendiren bir yerde duruyor. İmamoğlu'na şunu söylemek isterim. İçeride olmasının sebebi kendi çeperimizden bakmamızdır. Masada Cumhuriyet Halk Partisi olursa belki de İmamoğlu dışarıda olacak. Belki de bütün siyasi tutsaklar dışarıda olacak. Çünkü hukuk olacak, demokrasi olacak, adalet olacak. Ülkedeki kötü gidişatın durması için hepimizin masada olması gerekiyor. Bu süreci desteklememiz lazım" sözlerini sarf etti.